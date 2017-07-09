Vatandaşlar Ağaç Gölgesinde Miting Saatini Bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün mitingle son bulacağı Maltepe Parkı'na girişler başladı. Yoğun güvenlik önlemi alınan miting alanına vatandaşlar x-ray cihazlarda aranarak girmeye başladı.



POLİS KÖPEKLERİ ALANI TARADI



Çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı mitingte, TOMA ve akrep gibi zırhlı araçlar da hazır bulunuyor. Polis helikopteri sürekli olarak alanın üzerinde tur atarken, miting alanına girişler başlamadan önce polis köpekleri de bomba araması yaptı. Bu arada miting alanında çok sayıda ambulans yer alırken, engelli vatandaşlar için tekerli sandalyeler bulunuyor.



VATANDAŞLAR AĞAÇ GÖLGELERİNDE MİTİNG SAATİNİ BEKLİYOR



Saat 18: 00'de başlayacak miting öncesinde sahil yolu trafiğe kapatılırken, miting alanı polis bariyerleri ile çevrildi. Ellerinde 'adalet' yazılı pankartlarla ve 'adalet yazılı tişörtleriyle bekleyen vatandaşlar, refüj ve miting alanı yakınlarında bulunan ağaç gölgelerinde miting saatinin gelmesini bekliyor. - İstanbul