Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti
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Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'de 6 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için seçmenler oy verdi.

Mersin'de 6 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için seçmenler oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, boş bulunan muhtarlıklar için vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi, merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Erdemli ilçesi Şahna ve Toros mahalleleri, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesi ve Silifke ilçesi Pazarbaşı Mahallesi'nde seçmenler muhtarları belirlemek için oy kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını kaybeden Pazarbaşı Mahallesi muhtarı Muzaffer Yalçıntaş'ın yerine aday olan 6 adaydan biri olan 25 yaşındaki Zeynep Demir, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Demir, AA muhabirine, mahallesine en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek, diğer muhtar adaylarına başarılar dilediğini söyledi.

Seçmenler akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti
Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti
Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti
Vatandaşlar 6 mahallede muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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