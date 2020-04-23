Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından hazırlattırılan 23 Nisan otobüsünden vatandaşların balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet edilmesi Sokakta ve balkonda vatandaşların İstiklal Marşı okuması Sonrasında vatandaşların 23 Nisan otobüsünden çalınan marşlara balkonlardan eşlik etmesi MUĞLA...

Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından hazırlattırılan 23 Nisan otobüsünden vatandaşların balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet edilmesi Sokakta ve balkonda vatandaşların İstiklal Marşı okuması Sonrasında vatandaşların 23 Nisan otobüsünden çalınan marşlara balkonlardan eşlik etmesi MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Kaynak: AA