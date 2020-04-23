Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi. Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarında etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında belediye otobüsü üzerindeki müzik ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar evlerinin balkonundan marşa eşlik etti. Kaynak: AA