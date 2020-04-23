Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
Evlerinin balkonlarında bekleyen vatandaşlar Vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması RİZE - Rize'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
23.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:45
Evlerinin balkonlarında bekleyen vatandaşlar
Vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması RİZE - Rize'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.
Kaynak: AA