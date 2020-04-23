Vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu Evlerinin balkonlarında bekleyen vatandaşlar Vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması RİZE - Rize'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi.

Evlerinin balkonlarında bekleyen vatandaşlar Vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması RİZE - Rize'de vatandaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi. Kaynak: AA