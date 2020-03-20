Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
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Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı Antalya 2. günde de balkonlardaydı Antalyalılar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı.

20.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:23
Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

- Antalya 2. günde de balkonlardaydı

ANTALYA - Antalyalılar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için vatandaşlardan saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla destek vermesini istemişti. Dün saat 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Antalyalılar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.

Adilcavazlılardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar by günde devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

- Sağlık çalışanlarına alkışlı destek, 2'nci gün de sürdü

MALATYA - Korona virüs ile mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.

Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinin 2'nci günü de desteğe devam edildi. Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve zaman zaman balkon lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi.

- Uşaklı vatandaşlardan sağlık çalışanlarına 1 dakikalık alkışlı destek

UŞAK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da ikinci günde vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Yeni tip korona virüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar balkonlara çıkarak alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızın sesi yarın, ertesi gün aynı saatte tekrar duyulsun!" çağrısına Uşaklı vatandaşlar da duyarsız kalmadı. Saatler tam 21.00'ı gösterdiğinde her yaştan vatandaş balkonlara çıkıp 1 dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etti.

Işıkları açıp kapatarak da desteklerini ifade eden vatandaşlara, yoldan geçen diğer vatandaşların da alkışla eşlik ettiği görülürken, desteğin yarın da süreceği ifade edildi.

Karabük ve ilçelerinde sağlık çalışanlarına moral alkışı

KARABÜK - Karabük'te ve ilçelerinde koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline alkışlı destek ikinci gününde de devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz mesai gözetmeksizin özveriyle çalışan sağlıkçılara vatandaşların alkışlı desteği devam ediyor. Karabük ve ilçelerinde bütün vatandaşlar saat 09.00'da camlara ve balkonlara çıkarak alkış ve ıslıklarla moral verdi.

Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Seyir Terası çalışanları da alkışları ile sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gösterdiler.

Türkiye pelerinsiz kahramanlarını alkışlıyor

Eskişehir korona virüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de alkışlatması üzerine, tüm Türkiye'den vatandaşlar sağlık neferlerini alkışlamaya devam ediyor. Eskişehir'de de Bakan Koca'nın çağrısına kulak veren onlarca kişi balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Korona virüse karşı adeta canla başla mücadele eden sağlık neferlerini TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden; "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadeleri üzerine tüm yurtta kitlesel etkinliğe dönüştü.

'Eskişehir halkı sağlık neferlerini dakikalarca alkışladı'

Geniş kitleye ulaşan Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımından sonra, saat 21.00 itibari ile vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Eskişehir'de ise dün olduğu gibi bugün de Bakan Koca'nın çağrısına kulak veren onlarca kişi evlerinin balkonlarından sağlık çalışanları için tek yürek oldu. 7'den 70'e herkes yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını 'İyi ki varsınız' dedi.

Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

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Vatandaşlar 2.günde de balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

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