Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, Kasım Ayı Muhtar Toplantısı gerçekleşti.

Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, muhtarlarımızın istek ve taleplerinin dile getirildiği, Kasım Ayı Muhtar Toplantısı, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, 18 Kasım 2021 Perşembe günü, İlçemiz Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda; İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün muhtarlar adına açmış olduğu kurslar ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından Ankara ili Çubuk İlçesi Yıldırım Evci Mahallesine, muhtarlarımız adına fidan dikilerek, Muhtarlar Hatıra Ormanı oluşturulmuş olup, muhtarlarımıza fidan dikim sertifikası verildi.

Kaymakamımız Sayın Mesut YAKUTA Başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

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