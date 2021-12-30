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Vatandaşın yüzde 39'u gıda fiyatlarında düşüş bekliyor

Vatandaşın yüzde 39'u gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşın ilk olarak indirime gidilmesini istediği harcama kalemi yüzde 39 ile gıda fiyatları oldu.

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşın ilk olarak indirime gidilmesini istediği harcama kalemi yüzde 39 ile gıda fiyatları oldu. Bunu, yüzde 35 oranıyla akaryakıt takip etti.

Dolardaki artıştan ötürü birçok ürüne zam gelmiş vatandaş zor duruma düşmüştü. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ailelerin temel ihtiyaçlarını kısmasına sebep olmuştu. Piyasada yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurunun düşmesiyle birlikte gözler kuru bahane ederek fiyat artıranlara çevrildi. Konuyla ilgili araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 752 kişinin katıldığı bir araştırmaya imza attı. Araştırmada, katılımcılara 'Döviz kurundaki düşüş sonrası ilk olarak hangi harcama kaleminde indirime gidilmeli?' sorusu yöneltildi.

AKARYAKIT, DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Vatandaşın indirime gidilmesi gerektiğini düşündüğü ilk harcama kalemi yüzde 39 ile gıda fiyatları oldu. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile akaryakıt, yüzde 9 ile doğalgaz, yüzde 6 ile elektrik faturası, yüzde 5 ile temizlik ürünleri ve son olarak yüzde 3 ile teknoloji ürünleri takip etti.


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