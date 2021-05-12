Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti
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Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te yoğun rüzgar sonrası bir apartmanın çatısındaki bacada tahribat meydana gelirken, itfaiye ekipleri olası bir yaralanmaya karşı önlem aldılar.

Bilecik'te yoğun rüzgar sonrası bir apartmanın çatısındaki bacada tahribat meydana gelirken, itfaiye ekipleri olası bir yaralanmaya karşı önlem aldılar.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 2. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında bulunan soba bacası yoğun rüzgar sonrası tahrip oldu. Bacadan kopan parçaları yere düştüğünü gören mahalle sakinleri olası bir yaralanmaya karşı hemen durumu itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler araçların merdiveni yardımı ile çatıya ulaşarak, bacadan kopan parçaları topladılar. - BİLECİK

Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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