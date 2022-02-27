VATANDAŞIN UYARDIĞI PİŞKİN HIZSIZLAR KAMERADA; NEDEN ÇALMAYALIM MALLAR SENİN Mİ

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık eşya çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızların çalmayın sözüne Neden çalmayalım mallar senin mi diyerek cevap verdikleri görüldü.

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları görüldü. Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri görüldü. Videoyu çeken vatandaşın Çalmayın sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin Neden çalmayalım mallar senin mi diye cevap verdikleri duyuldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların kimliklerini tespit etti. 18 Şubat 2022 tarihinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler Çekan B.(25), Ceyhun B.(22), Özgür İ.(23), Azad E.(20), Ozan B.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.