Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü
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Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü

01.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:06
Vatandaşın su sorunu KDK'nin tavsiyesiyle çözüldü

Şebeke suyu verilmeyen mahallenin sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ilçe belediyesine tavsiyesiyle çözüldü.

Şebeke suyu verilmeyen mahallenin sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ilçe belediyesine tavsiyesiyle çözüldü.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "mahallelerine 11 aydır şebeke suyu verilmediğini, ihtiyaçlarını itfaiye araçları yardımıyla giderdiklerini" belirten bir vatandaş KDK'ye başvuruda bulundu.

Vatandaşın yaşadığı mağduriyete hızla çözüm bulabilmek amacıyla harekete geçen KDK, ilçe belediyesiyle irtibata geçerek çözüm arayışına girdi.

İdareyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda "mahallede yapılan yeni şebekenin arıtma tesisine bağlı olduğu ve kışın çalışmadığı, eski şebekenin ise sorunlu olduğu" tespit edildi.

Mahallenin sorunu, her gün belirli saatlerde her iki şebekeden su verilme kararıyla geçici olarak çözümlendi.

KDK'nin girişimleriyle mahalleye kesintisiz su vermek için su arıtma tesisi projesi de hızlandırıldı. Yakında bitirilecek tesisle mahallenin 2055 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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