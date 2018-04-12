Vatandaşın Sıkıntılarına 'Hızlı' Çözüm

Sürekli bir değişim ve gelişim sürecinin yaşandığı Bursa';da kurumlar arasındaki iletişimi artırmayı ve vatandaşın yaşadığı sıkıntılara hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehirde altyapı çalışmalarını yürüten kurumların iletişim müdürlerini bir araya getirerek istişare toplantısı düzenledi.

Bursa'nın ortak akılla yönetilmesine önem veren Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarını yürüten kurumlarla daha sağlıklı iletişim sağlanması amacıyla harekete geçti. Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen istişare toplantısına; Bursagaz, BUSKİ, Türk Telekom, UEDAŞ, Bursa Valiliği Açık Kapı Birimi ve Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nin yetkilileri davet edildi.

Kurumlar arasında işbirliğini artırmayı ve vatandaştan gelen taleplere en kıza zamanda geri dönüş yapılmasını hedefleyen toplantıda; hali hazırda yürütülen çalışmalar, vatandaşa hızlı geri bildirim ve sıkıntıların çözümü konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Kurumsal iletişim müdürlerinin katıldığı buluşmada, 'ağırlıklı olarak eleştirilen konular ele alınarak' çözüm yolları tartışıldı. Kurumlar arasında iletişimin daha da güçlendirilmesi, faaliyetler hakkında haberdar olunması amacıyla toplantıların her ay düzenli olarak yapılması yönünde karar verildi.

Nüfusu üç milyon kişiye ulaşan Bursa';da hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurumlar arasındaki sağlıklı iletişime büyük önem verdiklerini, sıkıntıların çözümü noktasında bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu ifade etti. Vatandaşın talep ve görüşlerini önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Kaliteli hizmet ve güzel işler için tüm kurumlar olarak koşmaya ihtiyacımız var. Vatandaştan gelen taleplere önem veriyoruz. İletilen konuların kısa sürede değerlendirilmesi, netice hakkında hızlı geri dönüş yapılması gerekiyor. Kurumlar arasında sıkı işbirliği şart. Hayatı kolaylaştırmak için çaba harcıyoruz. Yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı, neden yapacağımızı anlatmak zorundayız. İletişime bu açıdan önem veriyoruz" dedi.