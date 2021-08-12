"VATANDAŞIN PARASINI VATANDAŞA DAĞITIYORUZ"

Pandeminin gölgesinde geçen yaklaşık 1 buçuk yılda il merkezindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Belediyemiz, bu süreçte binlerce aileye 17 milyon TL'yi aşkın sosyal yardım desteğinde bulundu.

Pandeminin gölgesinde geçen yaklaşık 1 buçuk yılda il merkezindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Belediyemiz, bu süreçte binlerce aileye 17 milyon TL'yi aşkın sosyal yardım desteğinde bulundu. Yetkililerimiz, bu desteklerin en önemlisi olan esnaf desteklerinin ödemeline de başlandığını müjdeledi.

Sosyal belediyeciliği şiar edinen Belediyemiz, pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sadece son bir yılda binlerce aileye 17 milyon TL'yi aşan sosyal yardım desteğinde bulunan Belediyemiz, bu yardımların en önemlisi olan yaklaşık 4 bin 100 esnafa toplam 9 milyon TL'lik desteklerin dağıtımına da başladı.

PANDEMİDE HALKIN SORUNLARIYLA YAKINDAN İLGİLENDİK

2020 yılının başında yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve halen devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla ciddi ekonomik darboğaz içerisine giren Adıyamanlıların sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediyemiz, bu süreçte her meslek grubundan binlerce kişiye milyonlarca TL sosyal yardım desteğinde bulundu.

Son olarak, geçtiğimiz aylarda Adıyaman Belediye Meclisimiz tarafından oy birliğiyle kabul edilen esnafa yönelik yardım paketinden çıkan 10 milyon TL'lik sosyal yardımın dağıtımına başlandığını müjdeleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu yardımlarla birlikte Belediyemizin sadece son bir yılda vatandaşları için 17 milyon TL'lik destekte bulunduğunu dile getirdi.

"HALKIMIZIN PARASINI YİNE ONLARA DAĞITIYORUZ"

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Başkanımız, Adıyaman Belediyesi olarak ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 2020 yılının Mart ayında itibaren çalışmaları yoğunlaştırarak, Adıyamanlıları bu salgından olabildiğince uzak tutmaya çalıştıklarını söyleyerek başladığı konuşmasında, "Olayın sadece sağlık açısıyla da ilgilenmedik, salgından dolayı çalışamayan esnaf ve diğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da minimuma indirmek için gece gündüz demeden büyük gayret ortaya koyduk" dedi.

Bu süreçte binlerce aileye ayni ve nakdi destekte bulunduklarını da sözlerine ekleyen Başkanımız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adıyaman Belediyesi olarak sadece 2020 yılının Ağustos ayı ile 2021 yılının Ağustos ayları arasında 17 milyon TL'yi aşan sosyal yardımda bulunduk. Bu yardımlardan; kısıtlamalarda kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız, uzaktan eğitime geçen öğrencilerimiz, sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok özveriyi gösteren yaş gruplarından olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve ülkemize sığınarak ilimizde yaşayan mülteci kardeşlerimiz yararlandı. Öte yandan, çeşitli mahallelerde bulunan borç defterlerindeki borçları da hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte kapatıp, askıda ekmek ve tablet bağışı gibi kampanyalarda bulunarak dayanışma halkasını genişlettik. "

4 BİN 100 CİVARINDA ESNAFA 9 MİLYON TL'LİK DESTEK

Bu yardımların sonuncusu ve en önemlisi olan esnaf yardımlarının dağıtımına başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkanımız, imkanları dahilinde halkın parasını halka dağıtmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, bu tür yardımların devam edeceğinin müjdesini verdi. Başkanımız, "Adıyaman Belediyesi olarak pandemi sürecinde, genelge ile işyeri kapanan esnaflar başta olmak üzere tüm mağdur hemşerilerimize ayni ve nakdi destekte bulunmak için Belediye Meclisimizin Mayıs ayında kabul ettiği 10 milyon TL tutarındaki son yardım paketinin dağıtımına da başladık. Bu yardım paketi için başvuruda bulunan esnaflarımızın hesaplarına paralar yatmaya başladı. Bu yardımlarla hemşerilerimizin sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre