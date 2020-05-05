Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada
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Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada
05.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:26

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada Vatandaş, markete giren hırsızı köpeği ile korkutarak caydırdı Pendik'te bir markete gece yarısı giren şahıs, çelik kasayı matkapla açmaya çalıştı, başarmayınca yazar kasaya yöneldi.

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada

Vatandaş, markete giren hırsızı köpeği ile korkutarak caydırdı

İSTANBUL - Pendik'te bir markete gece yarısı giren şahıs, çelik kasayı matkapla açmaya çalıştı, başarmayınca yazar kasaya yöneldi. Şahıs, yazar kasayı açmaya çalıştığı sırada sokaktan geçen vatandaş tarafından fark edilince yakayı ele verdi. Vatandaş, yanındaki köpek ile hırsızı korkutarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yaza kasayı açmaya çalıştığı ve sonrasında köpeği görünce pes ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, gece yarısı saatlerinde bir şahıs marketin kapısını zorlayarak içeri girdi. Buradaki çelik kasayı matkapla açmaya çalışan şahıs başarısız olunca yazar kasaya yöneldi. Şahıs tezgahtaki bıçak ile yazar kasayı açmak için hayli uğraştı. O sırada sokakta köpeğini gezdiren bir vatandaş, marketteki hırsızlık girişimini fark etti. Vatandaş, köpeğini saldırtmakla tehdit ederek hırsızın gözünü korkuttu. Köpeğin korkusuna kapılan şahıs, hırsızlık girişiminden vazgeçti. Ardından polise haber veren vatandaş, köpeği ile etkisiz hale getirdiği şahsı polise teslim etti.

Olayı anlatan market çalışanı,"3- 4 sıralarında geliyor, kapıyı zorlayıp giriyor. Arkada bizim çelik kasamız var. Çantasında getirdiği matkapla zorluyor. Ama kasayı açamıyor. Sonra bizim yazar kasamızla uğraşıyor. Orayı da açamıyor. Daha sonra benim arkadaşım köpeğiyle gezerken buraya hırsız girdiğini tespit ediyor. Onu etkisiz hale getiriyor. Sonra polise teslim ediyor" dedi.

Markete giren şahsın bıçakla yazar kasayı açma çabası ve vatandaşın köpeği ile şahsı korkutarak hırsızlığı engellemesi marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs marketteki yazar kasayı açmaya çalışıyor. O sırada vatandaşın müdahale etmesiyle kasayı açmaktan vazgeçip kasadan uzaklaşıyor.

Vatandaşın, marketteki hırsızlığı köpeği ile engellediği anlar kamerada

Kaynak: İHA

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