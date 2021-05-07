Vatandaşın maaşı evine götürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vatandaşın maaşı evine götürülüyor

Vatandaşın maaşı evine götürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı ve engelli maaşları, vatandaşların evine götürülüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı ve engelli maaşları, vatandaşların evine götürülüyor.

29 Nisan tarihinde tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı denetimler artırılırken, vatandaşın işini kolaylaştıracak adımlar da atıldı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarının evlerine götürülmesine karar verdi. Maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte PTT Müdürlüğünde görevli memurlar vatandaşların maaşlarını kapılarına kadar götürerek, evlerinde teslim ediyor. Kimlik doğrulamasının ardından memurların imza karşılığı maaş ödemesi yapmasıyla, vatandaşların bu dönemde evde kalmaları sağlanıyor.

"Paramızı ayağımıza kadar getiriyorlar"

Tosya PTT Müdürlüğünde görevli memurlardan biri olan İbrahim Kök, yaşlılık maaşı alan İsmail Doğan ve Sevim Boyner'in maaşlarını teslim etti. Kapıların zillerini çalan Kök, vatandaşların yanıt vermesini ve kapıyı açmasını bekledi. Vatandaşların kapıya çıkmasının ardından kimlik doğrulaması yaparak maaşlarını teslim etti. Maaşını alan İsmail Doğan, "Allah cümlemizden, devletimizden, milletimizden, memleketimizden, hepsinden herkesten razı olsun. Paramızı ayağımıza kadar getiriyorlar. Yemeğimizi de getiriyorlar. Devletimiz sağ olsun" dedi.

"Allah sizden razı olsun"

Sevim Boyner ise "Allah'ım beladan, kazadan esirgesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Ayağıma kadar geliyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza da Allah ömür versin. Allah sağlıklı ömür versin. Daha ne diyeyim?" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Vatandaşın maaşı evine götürülüyor
Vatandaşın maaşı evine götürülüyor
Vatandaşın maaşı evine götürülüyor
Vatandaşın maaşı evine götürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
Köye düşen yıldırım, 6 kardeşe ait 6 evi de kül etti
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vatandaşın maaşı evine götürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:02:43. #1.15#

title