Vatandaşın kayıp koyunlarını jandarma buldu Ağılından 4 adet koyununun çalındığını söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma, ormanlık alanda bulduğu koyunları sahibine teslim etti.

Ağılından 4 adet koyununun çalındığını söyleyen vatandaşın ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma, ormanlık alanda bulduğu koyunları sahibine teslim etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde ikamet eden İbrahim Tuncel isimli vatandaş, Güney Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak ağılından koyunlarının çalındığı ihbar etti. Evinin yanında bulunan ve etrafı tel örgüyle çevrili ağılın kapısının açık olduğunu ve içerisinde bulunan 4 koyunun çalınmış olabileceğini belirten İbrahim Tuncel'in ihbarı üzerine araştırma yapan jandarma, evin yaklaşık 3 kilometre uzağında, ormanlık alanda kayıp 4 koyunu buldu. Koyunlar sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA