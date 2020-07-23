Vatandaşın harabeye dönen evini kaymakamlık onaracak Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaşın harabeye dönen evi kaymakamlıkça onarılacak.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaşın harabeye dönen evi kaymakamlıkça onarılacak.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, kurum amirleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Damlalı Mahallesinde ikamet eden Suat Akalp'i evinde ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, evi kullanıma müsait olmayan Suat Akalp için yeni bir ev ayarlayarak gerekli tadilat işlemlerine hızla başlanacağını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Suat Akalp, yardımından dolayı Kaymakam Sevgili'ye teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA