Anbean Kamerada! Vatandaşın Dikkatiyle Küçük Kız Arabanın Altında Kalmaktan Kurtuldu
İzmir'de tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız, son anda bir vatandaş tarafından fark edilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar sosyal medyada yayınlandı.
İzmir'in Buca ilçesinde, bir vatandaşın dikkati, tek başına karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük bir kızın canını kurtardı. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Gediz Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Söz konusu görüntüde, küçük bir kız çocuğu yürürken aniden yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.
DURUMU FARK EDEN VATANDAŞ, OTOMOBİLLE KIZIN ARASINA ATLADI
Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş ise, kamyonetin arkasından gelen otomobili görmeyen kızın caddeye doğru koştuğunu fark etti. Bunun üzerine ani bir refleksle otomobil ile kız çocuğunun arasına girdi.
ANBEAN KAMERAYA YANSIYAN KURTARMA ANI PAYLAŞILDI
Vatandaşın dikkati, küçük kızın canını kurtarırken, küçük kızın yanında kimsenin olmaması da dikkat çekti. Öte yandan, küçük kızın kurtarılış anı sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, küçük kızı kurtaran adamı tebrik ederken, bazı kullanıcılar ise kızın ailesine sitem etti.
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Helal olsunnnnnnnn Boyle insanlarin cogalmasi umuduylaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valla helal olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yilin kahramani helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Avrupa''da çocuklara hayvanlara takıldığı gibi tasma takılıyor. Bu tür kazaları önlemek için. Ama Türkiye''de garip karşılanıyor. Böyle kazaları görünce artık herkese daha mantıklı gelecektir.Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırAL SANA: avrupa hayranı sana güzel bir tasma takalım sana yakışır.Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır