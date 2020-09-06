Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, başımız döndü"
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Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, başımız döndü"

ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti.

Vatandaşın 2'inci el oto isyanı:
06.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:24

ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, "Fiyatlar yüksek, başımız döndü" dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV'de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

Bursa'da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı. Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.

"Fiyatlar yüksek, başımız döndü"

2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, "Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış. Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şu an o araba 25 bin lira yazmışlar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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