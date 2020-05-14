Vatandaşın 10 parmağında 10 marifet Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Hatem Kaçaman, yaptığı üretimle takdir topluyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Hatem Kaçaman, yaptığı üretimle takdir topluyor. Fide yetiştirmeden fidan üretmeye, arıcılıktan doğal yumurtaya kadar birçok iş yapan vatandaş, üretime katkı konusunda önerilerde de bulundu.

Hacılar Mahallesi'nde yaşayan ve bahar aylarının gelmesiyle yerli fide üretimi yapan Hatem Kaçaman, "Darende ve komşu Sivas'ın Gürün ilçesinden birçok talep oluyor. Büyük oranda talebi üretimimizle karşılıyoruz. Yerli ekonomiye ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine katkı sunmak beni mutlu ediyor. Fideciliğin yanı sıra besicilik, tavuk yetiştiriciliği, balcılık ve fidancılık ile de uğraşıyorum. Zamanla bu işi büyüterek bölgeye hitap etmek istiyorum. Şu anda toplam 5 seramın 2'sinde sofralık domates, 3 tanesinde ise fide yetiştiriyorum. Buranın iklimi ve havası müsait olduğu için fideleri hızlıca satışa hazır hale getirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu işleri hiçbir devlet desteği almadan kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Kaçaman, "Fideleri satıp parasıyla ineklerime yem alıyorum. Sebzeyi satıyorum ve biz yiyoruz. Tavuk yetiştirip yumurtasını doğal olarak satıyorum. Böylece çark dönüyor" dedi.

Herkes üretim yaparsa ülkenin daha da gelişeceğine dikkat çeken Kaçaman, "Türkiye'de üretimin arttırılması için herkes benim gibi çalışsa dünyaya kafa tutacak duruma geliriz. Başka ülkelere hiçbir borcumuz olmaz. Bu konuda herkesi duyarlılığa çağırıyorum. Devlet fabrika kurmaz. Fabrikayı vatandaş kendi kurar. İşte benim fabrikam bu alandaki bahçeme her türlü fabrikayı sığdırdım. Sera fabrikası var, kayısı fabrikası var, şeftali, domatesi, biber, mandıram bile var. Buraya geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Üretken olunca birkaç iş beraberinde geldi. Bir çok yatırımlar yaparak işimi geliştirdim. Tecrübe edinmek için devamlı araştırmalar yapıyor çalışıyorum. Ben de birkaç kişiye örnek olabilirsem ne mutlu bana. Dışarıdaki vatandaşlarımızı da çocuklarını da bu işlere alıştırarak işleri geliştirmemiz lazım. Özellikle gençler boş gezeceklerine gelsinler en azından 3-5 tavuk, 3-5 inek alarak hem kendi ekonomilerini geliştirsinler hem de üretime katkıda bulunarak ülkemizin gelişmesine katkıları olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA