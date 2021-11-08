Vatandaşı rahatsız edene af yok

Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı "Akdağmadeni'nde trafikte abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleyenlere tahammülümüz olmayacaktır." dedi.

Kundakçı" Akdağmadeni'nde Asayiş ve narkotik konularında seferberlik yaparak en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandık. İnsanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışacağız. Daha önceki görev yerlerimden edindiğim tecrübelerim ışığında çalışma arkadaşlarımla Akdağmadeni'ne en iyi şekilde hizmet vereceğiz." dedi.

İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla devam ettireceklerini anlatan Kundakçı, "Narkotik konusunda öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve aileleri çeşitli konferanslarla bilinçlendireceğiz. Bu çalışmalar neticesinde özellikle annelerimiz çocuklarındaki en ufak değişikliği fark edecektir. Annelerden daha iyi narkotik polisi olmaz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim." şeklinde açıklamada bulundu. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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