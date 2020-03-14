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Türkiye, Bursa, Ekonomi

“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.

14.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:36
“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.

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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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