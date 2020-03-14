“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız” Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu. Kaynak: Dunya.com