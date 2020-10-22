Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2)
22.10.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:20
ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDIKayseri'de dün akşam Afganistan uyruklu Tamim Mirza'nın başını taşla ezerek öldüren komşusu vatandaşı Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Kayseri'de dün akşam Afganistan uyruklu Tamim Mirza'nın başını taşla ezerek öldüren komşusu vatandaşı Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ziya H., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ