Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2)

22.10.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:20
Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2)

ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDIKayseri'de dün akşam Afganistan uyruklu Tamim Mirza'nın başını taşla ezerek öldüren komşusu vatandaşı Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Kayseri'de dün akşam Afganistan uyruklu Tamim Mirza'nın başını taşla ezerek öldüren komşusu vatandaşı Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ziya H., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Sevim Emre Sinan Özen Binnur Kaya
Spor Falcao Yücel İldiz Fatih Terim Serdar Aziz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşı komşusunu öldüren Afgan: Eşimi rahatsız etti (2) - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 18:21:16. #1.14#
title