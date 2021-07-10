Vatandaşa yüksek gelen doğalgaz fatura sorununu KDK çözdü

ANKARA (İHA) – İstanbul'da bir vatandaş, doğalgaz faturası gelmeyince yaptığı başvuru sonrası sayaç değiştikten yüksek fatura gelince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

ANKARA (İHA) – İstanbul'da bir vatandaş, doğalgaz faturası gelmeyince yaptığı başvuru sonrası sayaç değiştikten yüksek fatura gelince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, yapılan incelemeler sonucu vatandaşın yüksek gelen fatura sorununu çözdü.

İstanbul'dan başvuruda bulunan vatandaş, 2020 Kasım ve Aralık aylarına ait doğalgaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kurum ile görüştüklerini ve yetkililerinin gelip sayacın bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini belirtti. Evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için evde bulunmadıklarını ifade eden başvurucu, sayaç değiştikten sonra 817 TL fatura geldiğini belirterek, konuyla ilgili şikayet kaydı oluşturduğunu ve kendisine son 1 senedir sayacın yanlış okuma yapmış olması gerekçesiyle yüksek fatura geldiğinin yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi.

Başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını belirterek fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

KDK devreye girdi doğalgaz fatura bedeli düştü

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili idare ile görüşmeler gerçekleştirdi. KDK'nın girişimleri sonucunda ilgili idare, şikayete konu olan 817 TL gelen fatura tutarını düzelterek 96,00 TL tutarında yeni fatura çıkarıldı ve böylece vatandaşın mağduriyeti giderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı