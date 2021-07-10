Vatandaşa yüksek gelen doğalgaz fatura sorununu KDK çözdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşa yüksek gelen doğalgaz fatura sorununu KDK çözdü

Vatandaşa yüksek gelen doğalgaz fatura sorununu KDK çözdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ANKARA (İHA) – İstanbul'da bir vatandaş, doğalgaz faturası gelmeyince yaptığı başvuru sonrası sayaç değiştikten yüksek fatura gelince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

ANKARA (İHA) – İstanbul'da bir vatandaş, doğalgaz faturası gelmeyince yaptığı başvuru sonrası sayaç değiştikten yüksek fatura gelince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, yapılan incelemeler sonucu vatandaşın yüksek gelen fatura sorununu çözdü.

İstanbul'dan başvuruda bulunan vatandaş, 2020 Kasım ve Aralık aylarına ait doğalgaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kurum ile görüştüklerini ve yetkililerinin gelip sayacın bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini belirtti. Evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için evde bulunmadıklarını ifade eden başvurucu, sayaç değiştikten sonra 817 TL fatura geldiğini belirterek, konuyla ilgili şikayet kaydı oluşturduğunu ve kendisine son 1 senedir sayacın yanlış okuma yapmış olması gerekçesiyle yüksek fatura geldiğinin yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi.

Başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını belirterek fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

KDK devreye girdi doğalgaz fatura bedeli düştü

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili idare ile görüşmeler gerçekleştirdi. KDK'nın girişimleri sonucunda ilgili idare, şikayete konu olan 817 TL gelen fatura tutarını düzelterek 96,00 TL tutarında yeni fatura çıkarıldı ve böylece vatandaşın mağduriyeti giderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlılık, engelli ve evde bakım yardımı! Memur ve emekli maaşıyla birlikte hepsi zamlandı
Yaşlılık, engelli ve evde bakım yardımı! Memur ve emekli maaşıyla birlikte hepsi zamlandı
Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk 'Minik' alıcısını bekliyor
Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk "Minik" alıcısını bekliyor
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Zeki Müren Şevval Sam Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşa yüksek gelen doğalgaz fatura sorununu KDK çözdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 10:51:58. #1.15#

title