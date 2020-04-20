Vatandaşa yasak sahilde atlı devriye Vatandaşa yasak sahilde atlı devriyeANTALYA'da vatandaşlara kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili atlı polislere kaldı.

Vatandaşa yasak sahilde atlı devriye

ANTALYA'da vatandaşlara kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili atlı polislere kaldı. Sosyal mesafeye uygun hareket eden atlı polisler sahil bandında güvenliği sağlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına sosyal alanlar ve bazı özel işletmeler geçici süreyle kapatıldı. Turizm kenti Antalya'da vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan ve kışın dahi yoğun olmasıyla tanınan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de vatandaşların girişine kapatıldı. Sahilin her iki ucuna da polis ekipleri yerleştirilip güvenlik şeridi çekilerek izinsiz geçişlere müsaade edilmezken polis ekipleri gün boyu sahil bandı boyunca devriye yaparak sahilin kullanımına izin vermiyor.

Son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genelde toplumsal olaylarda kullanılan Atlı Polis Birliği'ne ait 3 atlı polis sahil boyunca görev yaparak güvenliği sağlıyor. Polis memurlarının maskeli ve sosyal mesafeye uygun hareket ettikleri görüldü. Sunny, Clermont ve Babylone isimli atlarıyla uyum içerisinde görev yapan polislerin 6 kilometrelik sahili gün içerisinde sık sık gezdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA