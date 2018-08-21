Vatandaşa Yapılandırma Uyarısı

Ankara Vergi Dairesi Başkanı

İlhan Karayılan, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında vatandaşlara kamuya borcu olup olmadığını son kez kontrol etmesini önererek, "Atladığınız bir trafik cezası ya da başka bir ceza bildiriminiz olabilir. Eğer borcunuz çıkarsa, anında internetten başvuru yaparak yapılandırabilirsiniz." dedi.

Karayılan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede son günlere girildiğine işaret ederek, bu kapsamda, kesinleşmiş vergi borçları ile dava safhasındaki borçlar için son başvuru tarihinin 27 Ağustos olduğunu anımsattı.

Düzenlemeyle borcunu yapılandıran mükelleflere indirim ve taksit imkanı tanındığını aktaran Karayılan, "Vatandaşlarımıza bu fırsatı muhakkak değerlendirmesini öneriyorum. 27 Ağustos son başvuru günüdür, son ödeme günü değildir. Peşin ve taksit ödemeleri 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek." dedi.

- Matrah artırana inceleme yok

Karayılan, vatandaşlara matrah ve vergi arttırımı imkanı da getirdiklerini bildirerek, düzenlemeyle, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi mükelleflerinin, ilgili yıllarda beyan ettikleri matrahları, asgari olarak belirlenmiş olan tutardan tutarından az olmamak üzere artırması gerektiğine işaret etti. Matrah artırımı yapan mükelleflerin, söz konusu yıllara ilişkin bir vergi incelemesine maruz kalmayacağına dikkati çeken Karayılan, bu düzenleme sayesinde mükelleflerin, vergi incelemesi sonucu istenebilecek vergi ve cezalara karşı kendilerini güvenceye alabileceğine dikkati çekti. Karayılan, matrah artırımı için son günün ise 31 Ağustos olduğunu, matrah ve vergi arttırımı sonucu çıkan vergilerin de 12 ayda ve 6 eşit taksitte ödenebileceğini söyledi.

Vatandaşlara işletme kayıtlarını düzeltmeleri için de imkan tanıdıklarını belirten Karayılan, "Bu düzenleme hesap şişkinliklerinin düzeltilmesi, stokların gerçek durumla uyumlaştırılması açısından çok önemli fırsat sağlıyor. Mükelleflerimizin bilançolarına bu gözle de bakıp kendi ihtiyaçlarına göre bu fırsatları değerlendirmelerini ve yanlış kayıtları geleceğe taşımamalarını tavsiye ederiz." diye konuştu.

"Son kez kontrol edin"

Karayılan, Ankara Vergi Dairesi olarak düzenleme kapsamında 500 binin üzerinde başvuru aldıklarını da aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 7 milyar liralık yapılandırma yaptık. Ayrıca 30 binden fazla mükellefimiz de matrah artırımında bulundu. Son birkaç günde yaşanacak yoğunluktan etkilenilmemesi için mükelleflerimiz Kurban Bayramı tatili süresince internetten başvuru yapabilirler. Vatandaşlarımıza, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden kamuya bir borcu olup olmadığını son kez kontrol etmesini öneriyorum. Atladığınız bir trafik cezası, idari para cezası ya da başka bir ceza bildiriminiz olabilir ve haberiniz olmayabilir. Eğer borcunuz çıkarsa, hemen anında internetten başvuru yaparak yapılandırabilirsiniz."