SİNCAN, ANKARA (İHA) - Vatandaşa saldıran köpeği belediye ekipleri uyuttu

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaşı ısıran köpek belediye ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da meydana gelen olayda bir kişi beslemeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan vatandaş hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutularak yakalandı. Belediye ekipleri tarafından uyutularak yakalanan köpek hayvan barınağına götürüldü.