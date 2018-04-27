Çin'de Vatandaşa Puanlama Sistemi Geliyor! Puanı Yetmeyene Uçak Bileti Bile Yok
Çin, tüm vatandaşların topladıkları puana göre hizmet alacağı bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Buna göre yeterli puanı olmayan vatandaşlar, uçak bileti bile alamayacak.
Çin, 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçmeyi planlıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlara göre yaşayacak. Düşük puan alanlar, bazı hizmetleri alamayacak.
VATANDAŞLARINI ADIM ADIM İZLİYOR
Vatandaşlarını izlemek için, yüz tanıma, yapay zeka, akıllı gözlük ve diğer teknolojileri kullanan Çin, yeni bir sosyal puanlama sistemi getiriyor.
PUANI DÜŞÜK OLAN BİLET BİLE ALAMAYACAK
Uygulamaya göre vatandaşlara puan verilecek ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanacak. Çin'in uygulamayı planladığı sosyal kredi puanı sistemi, bankacılık sisteminin geleneksel kredi notundan daha önemli olacak. Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti almasını, emlak sahibi olmasını, yüksek hızlı internet kullanmasını yasaklayabilecek.
HALK KAYGILI
Halk ise bu uygulamaların Komünist Parti'ye yakın olmayanları cezalandırmak için kullanılmasından korkuyor.
POLİSLER AKILLI GÖZLÜKLERLE DOLAŞIYOR
Çin'deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor. Hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak.
Pekin'de şimdiden polisler, Google Glass'a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.
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Çin paraları Amerikan tahvillerine yatırır ve çok büyük hacimde Amerikan tahviline sahip yani Amerikan uşağı desek yanlış olmaz fakat özgürlük yok demokrasi yok tek parti hala kominizm martavallarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sonrada kredili sistem.kredisi bitenin fileni çekecekler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Koleligin yeni versiyonu resmen kolelik.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türkiye'de de olsun. Memleket Lazların sırtında dönüyor ama lafa gelince herkese eşit hizmet diyorlar.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırYİNE Mİ ACUN YİNE Mİ ALEYNA TİLKİ !?: NE DEMEK İSTEDİN TAM OLARAK ANLAŞILMADI SIRTINDA DÖNÜYOR DERKEN2 Yayından Kaldır