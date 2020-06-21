Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi
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Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi

Arnavutköy'de Trafik ve Asayiş Ekipleri kurdukları denetim noktası ile birlikte vatandaşın seyahat ederken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

Vatandaşa maske ve sosyal mesafe denetimi
21.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:36

Arnavutköy'de Trafik ve Asayiş Ekipleri kurdukları denetim noktası ile birlikte vatandaşın seyahat ederken maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup, uymadığını denetledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da alınan kararlar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerine kurulan denetim noktası ile birlikte gün boyunca ilçeye girmek isteyen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri ve Asayiş Ekiplerinin ortak olarak kurmuş olduğu uygulama noktasında toplu taşıma araçlarında kontroller yapıldı. Yapılan uygulamada güzergah üzerinden geçen bütün minibüsler durdurularak yolcu taşıma kapasitesine uygun olup olmadıkları da kontrol edilirken, maskesiz olan vatandaşlar da maske takmaları konusunda uyarıldı ve maskeler takıldıktan sonra seyahat etmelerine müsaade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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