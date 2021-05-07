Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi

Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanmada 55 yaş üstü vatandaşlar için aşı servisi hizmeti veriyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanmada 55 yaş üstü vatandaşlar için aşı servisi hizmeti veriyor. Aşı servislerinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makam aracı da vatandaşların aşıya ulaşımında hizmete sunuluyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı, 55 yaş üstü vatandaşlara aşı servisi uygulaması başladı.

17 günlük tam kapanma döneminde 55 yaş üstü, kendi ulaşım aracı olmayan ve Edremit'te ikamet eden vatandaşlar 1 gün önceden randevu alma şartıyla evlerinden alınarak pandemi kurallarına uygun şekilde aşı merkezlerine ulaştırılıyor. Edremit Belediyesi kentlilerin sağlığı için aşı servisi yapacak araçların dezenfeksiyonu ve temizliğini düzenli olarak yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "55 yaş üstü aşı servisi hizmetimiz tam kapanma dönemine yönelik olarak başlattığımız bir hizmettir. Bu hizmetle tam kapanma döneminde ihtiyacı olan vatandaşların aşı yerine güvenle ulaşmasını sağlayarak hem aşılama çalışmalarına destek olmayı hem de vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İmkanlarımızı Edremitli vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.

55 yaş üstü vatandaşlara aşı servisi hizmetinin yoğun talep gördüğünü söyleyen Arslan, "Vatandaşlarımız bizi aşı randevusu gününden 1 gün önce arıyorlar biz de aşı olacak vatandaşımıza servis randevusu oluşturuyoruz. Aşı olacak kişiye veya aileye araç tahsis ediyor, evlerinden aldırarak en güvenli şekilde aşı merkezlerine ulaştırıyoruz" dedi.

Başkan Arslan, 55 yaş üstü aşı servisinde görev alan personele emekleri için teşekkür etti. - BALIKESİR

Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi
Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi
Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:48:06. #1.16#

title