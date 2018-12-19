Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı

Fatura borcunu zamanında ödemeyen elektrik abonelerinden tahsil edilen açma kapama bedelleri enflasyon oranında arttırıldı. Elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri de yükseltildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte kesme bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi.,

ELEKTRİKTE EN DÜŞÜK AÇMA KAPAMA BEDELİ 33 LİRA

EPDK, tarafından belirlenen ve 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 liraya çıkarıldı. İstanbul Avrupa Yakası dağıtım işini yapan Boğaziçi Elektrik, şu anda borçtan kaynaklı açma kapama cezasını faturalara 30 lira olarak yansıtıyor.

ŞİRKETLERE HİÇBİR MALİYETİ YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre; telefon, internet ve doğal gaz faturalarının zamanında ödenmemesi durumunda hizmet sağlayıcı şirketlerce uygulanan açma kapama cezalarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Abonelerin bulunduğu adrese gitmeyip şirket merkezinden otomatik olarak sistemden yapılan açma kapama işleminin şirketlere hiçbir maliyeti olmadığı biliniyor.

Cep telefonu operatörlerinde ise açma kapatma bedeli 25 TL. Yeni yılda bu bedellerin ne kadar artacağı merak ediliyor.

TÜRK TELEKOM'DA DA 25 LİRA

Türk Telekom'un hat açma/kapatma ücreti olarak 25 lira. Türk Telekom'un internet sitesinde, "Hattım fatura borcu nedeniyle kapanırsa ne kadar ücret öderim?" sorusuna verilen cevap şöyle: "2 Aralık 2018 tarihinden itibaren Kısıtlanmış/durdurulmuş olan hatlar için tek yönlü/ çift yönlü kapama ücreti işlem başına vergiler dahil 25 TL'dir. Bir takvim yılındaki "borç nedeniyle" ilk kapama işlemi için söz konusu ücret faturanıza yansıtılmayacaktır" denildi.