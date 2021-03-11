Vatandaşa kar sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vatandaşa kar sürprizi

11.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Vatandaşa kar sürprizi

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, vatandaşlar Mart ayının ortalarında yağan kar yağışına habersiz yakalandı.

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, vatandaşlar Mart ayının ortalarında yağan kar yağışına habersiz yakalandı.

Afyonkarahisar'da Mart ayının ortalarına gelinen şu günlerde kentte vatandaşlar ilkbaharı beklerken yoğun bir kar yağışıyla karşılaştı. Kentte hava sıcaklıkları son 2 gündür düşerken bugün öğle saatlerinde yağan yağmurun ardından kar yağışı hakim oldu. Caddede bulunan vatandaşlar kar yağışının ardından şemsiyelerini açarak evlerinin ve iş yerlerinin yolunu tuttu. Afyonkarahisar'da iklim itibariyle kar yağışına ve soğuk havaya alışık olduğunu belirten vatandaşlar kurak geçen bir kış mevsiminin ardından bu mevsimde yağışların sevindirici olduğunu kaydettiler. - AFYONKARAHİSAR

Vatandaşa kar sürprizi
Vatandaşa kar sürprizi
Vatandaşa kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşa kar sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:56:46. #1.15#
title