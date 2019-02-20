Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek' Çadırına Yoğun İlgi

'Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek' çadırına yoğun ilgi

'Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek' çadırı esnafın yüzünü güldürdü

KARABÜK - Karabük Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan "Vatandaşa İndirim, Esnaf Destek" çadırı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Giyim, gıda, kozmetik, yapı, dekorasyon, mobilya, ev eşyası, inşaat, elektronik ve daha birçok kategoride ürün yelpazesinin yer aldığı esnaf günleri çadırına yüzlerce vatandaş akın etti. Vatandaşların fırsat çadırına yoğun ilgi göstermesi ve satışların iyi olması esnafın yüzünü de güldürdü.

'Vatandaşa indirim, esnafa destek' amacıyla kurulan 'Esnaf Günleri' çadırında stand açan esnaflar uygulamadan gayet memnun olduklarını, rahat bir nefes aldıklarını, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini ve verdikleri destekten dolayı da Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkürlerini ileterek bu standların yıl içerisinde 2-3 defa tekrarlanması gerektiğini, esnafların sezon geçişlerinde ürünlerinin elinde kalmadan yeni sezona girebileceklerini söylediler.

'Çocuklar da doyasıya eğleniyor'

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00- 17.00 arasında çocuklara yönelik eğlencelerin düzenlendiği çadırda alışverişe aileleri ile birlikte gelen çocuklarda çadırda kurulan ücretsiz oyun parkurlarında hoşça vakit geçirerek doyasıya eğleniyor.

Kaynak: İHA