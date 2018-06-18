Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek. 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği, dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek:

Destekler artacak

Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.

6.7 milyonun 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.

2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.

Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.

Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak.

İşini kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.

Bu yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.

2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.

Emekli hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.

Ev kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek.