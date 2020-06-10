Vatandaşa broşürlü uyarı
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Vatandaşa broşürlü uyarı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, Medrese Parkı'nda vatandaşlara maske ve broşür dağıtarak, sosyal mesafeyi ihmal edenleri uyardı.

Vatandaşa broşürlü uyarı
10.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:06

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisler, Medrese Parkı'nda vatandaşlara maske ve broşür dağıtarak, sosyal mesafeyi ihmal edenleri uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşmenin başlamasıyla kendini cadde ve sokaklara atan vatandaşlara salgının yayılmasını önlemek için uyarıda bulunarak, broşür ile maske dağıttı.

'Temiz İnsan Temiz Merzifon Virüssüz Türkiye' sloganıyla Merzifon'da insanların yoğunluk oluşturduğu parkları da gezen ekipler, iş yerleri önlerinde oluşan kalabalıklara da sosyal mesafe ve maske takmaları hususunda anonsla uyarıda bulundu.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk açıklamasında, " 'Temiz İnsan Temiz Merzifon Virüssüz Türkiye' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekiplerimiz, meydan, cadde, sokak ve parklarda vatandaşlarımıza yönelik broşür ve maske dağıtarak uyarılarda bulundu. Korona virüs ile mücadelede ailelerimizin temel taşları olan değerli büyüklerimiz, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımız sokağa çıktığınızda; el temizliğine dikkat edelim. Sosyal mesafeyi koruyalım. Maskemizi takalım ve kuralları unutmayalım. Salgın tehlikesi henüz geçmedi. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmayalım" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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