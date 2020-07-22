Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun KOM'dan tefeci operasyonu: 5 gözaltı Sosyal medya ve basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaş dolandırıldı Eskişehir'de, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında;

Vatandaş üzerinden 2 milyonluk vurgun

KOM'dan tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Sosyal medya ve basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaş dolandırıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında; düzenlenen operasyonda vatandaşlar üzerinden yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde eden 3'ü kadın toplam 5 tefecilik şüphelisi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlar tarafından verilen ihbarların değerlendirilmesi sonucu kentte birçok vatandaş üzerinden haksız kazanç elde eden şahıslar olduğu belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Tefecilik, Haksız Kazanç Elde Etme, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçları ile mücadele kapsamında; sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur eden ve bu yolla yaklaşık olarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3'ü kadın toplam 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerinde yapılan arama işleminde çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman, belgeye ve şüphelilerin dijital materyallerine incelemek üzere el konuldu.

Öte yandan gözaltına 5 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA