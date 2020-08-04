Vatandaş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti anlattı
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Vatandaş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti anlattı

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan E-MÖP projesi kapsamında toplanan atıklar, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için toplanmaya devam ediliyor.

Vatandaş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti anlattı
04.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:45

E-MÖP projesi ile bugüne kadar 36 bin 950 kilogram elektronik elektrikli ürün toplandı.

Şehitkamil Belediyesinin, 'Sıfır Atık' sloganıyla uygulamaya başladığı geri dönüşüm projelerinden biri olan E-MÖP projesi, halkın desteğiyle birlikte gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya için geri dönüştürmeyi sürdürüyor. Eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan; büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar ve parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörlerin birer E-MÖP olarak kabul edildiği projeye destek de her geçen gün artıyor. Doğayı, gelecek nesilleri ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren E-MÖP projesine destek olmak isteyenlerin 241 44 55 Alo Atık Hattı ile irtibat sağlamaları yeterli oluyor.

Aydınlar Mahallesinde, 7 bin metrekare alan üzerine kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde evlerde, ticari ve kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile koltuk, kanepe gibi hacimli atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tesiste toplanan atıklar, gruplarına göre ayrı konteynırlarda biriktiriliyor ve belli zamanlarda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

2018 yılında uygulanmaya başlanan E-MÖP projesi kapsamında 36 bin 950 kilogram elektronik elektrikli ürün, 24 bin 604 kilogram atık pil, 2 bin 459 atık yağ toplandı. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

PROJEDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Burak Mahallesi'nde ikamet eden ve evindeki elektronik elektrikli eşyaları E-MÖP ekiplerine teslim eden İlker Şahin isimli vatandaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Eskiye ayırdığımız bir adet buzdolabı ve bir adet televizyonumuz vardı. Bu eski elektronik aletlerin çevreye zarar vermemesi adına evimizin bodrum katında muhafaza ediyorduk. Daha sonra Şehitkamil Belediyemizin E-MÖP projesini duyduk. Şehitkamil Belediyemizi arayarak bunların alınması noktasında talepte bulunduk. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden ekipler gelerek, buzdolabını ve televizyonu aldılar. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilmiş oldu hem de kullanmadığımız eski elektronik aletler geri dönüşüme kazandırılacak. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu projeden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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