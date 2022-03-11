Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı - Haberler

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Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı İstanbul'da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürürken, Cevizlibağ'da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü.

İSTANBUL (İHA) - Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürürken, Cevizlibağ'da vatandaşların daha çok toplu taşımayı tercih etmesiyle trafikte bir sorun yaşanmadığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mega kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken Cevizlibağ D100 karayolunda ise trafiğin sorunsuz aktığı görüldü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Beyaza bürünen İstanbul dron ile görüntülendi.

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

Vatandaş uyarıları dikkate aldı, Cevizlibağ'da trafik sorunsuz aktı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Cevizlibağ, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

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