Vatandaş Türk Bayrağı istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, İzmit İlçesi Dağköy'de, 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, İzmit İlçesi Dağköy'de, 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Dağköy'ü ziyaret ederek, muhtar Özcan Özmüş ve vatandaşlarla sohbet etti, mahallenin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Muhtarlıktan çıkarken, 83 yaşındaki Mehmet Nart'ın, "Buraya bir bayrak asarsan, karşıdan bakınca gururlanırız. O zaman bizde ne dert kalır, ne de hastalık. " ifadesini kullanarak, köyüne bayrak asılması isteğinde bulundu. Başkan Büyükakın da, Mehmet amcaya en yakın zamanda talebini yerine getireceği sözünü verdi.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ, BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince Dağköy'de gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin muhtarlık hizmet binasının girişine dikilmesi kararlaştırıldı. Bayrak talebinde bulunan Mehmet Nart ve vatandaşların katıldığı sade bir törenle, A Takımı ekiplerince yaptırılan 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Bayrağın göndere çekilmesi sırasında, vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

"ŞU BAYRAĞI GÖRDÜM, HER ŞEY BENİM OLDU"

Mehmet Nart, Türk bayrağının dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isteğinin hemen yerine getirilmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Tahir Büyükakın başkanın köyünü ziyareti sırasında, kendisinden Türk bayrağı istediğini belirten Nart, "Başkanımız buraya geldi, zaten gelmesini bekliyorduk. Allah razı olsun ondan, üçüncü günü bayrağı dikti buraya. Allah devletimize zeval vermesin. Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu. Ne hastalık var ne gam. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Tek bu bayrak dalgalandı, yetti bana. " diye konuştu.

TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Türk bayrağının kendisi için büyük önem taşıdığını anlatan Nart, "Türk bayrağı, devletimizin varlığını temsil eder. Bağımsızlığımızın simgesidir. Bayrak var, ben de varım. Bayrak var, devlet de var. Bayrak olmasa bu devlet de olmaz, biz de olmayız. Bize bu mutluluğu yaşatan Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

DAĞKÖY MUHTARI ÖZMÜŞ DE ÇOK MEMNUN

Dağköy Muhtarı Özcan Özmüş ise "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulunarak, Türk bayrağını mahallede dalgalandırdığı için, Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre