Vatandaş Türk Bayrağı istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaş Türk Bayrağı istedi

Vatandaş Türk Bayrağı istedi
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Büyükakın, İzmit ilçesi Dağköy'e yaptığı ziyarette köyüne bayrak asılmasını isteyen 83 yaşındaki vatandaşın talebini yerine getirdi. A Takımı ekiplerince dikilen 5 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, İzmit İlçesi Dağköy'de, 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Başkan Büyükakın, geçtiğimiz günlerde Dağköy'ü ziyaret ederek, muhtar Özcan Özmüş ve vatandaşlarla sohbet etti, mahallenin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Muhtarlıktan çıkarken, 83 yaşındaki Mehmet Nart'ın, "Buraya bir bayrak asarsan, karşıdan bakınca gururlanırız. O zaman bizde ne dert kalır, ne de hastalık." ifadesini kullanarak, köyüne bayrak asılması isteğinde bulundu. Başkan Büyükakın da, Mehmet amcaya en yakın zamanda talebini yerine getireceği sözünü verdi.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ, BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince Dağköy'de gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin muhtarlık hizmet binasının girişine dikilmesi kararlaştırıldı.Bayrak talebinde bulunan Mehmet Nart ve vatandaşların katıldığı sade bir törenle, A Takımı ekiplerince yaptırılan 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Bayrağın göndere çekilmesi sırasında, vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

"ŞU BAYRAĞI GÖRDÜM, HER ŞEY BENİM OLDU"

Mehmet Nart, Türk bayrağının dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isteğinin hemen yerine getirilmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Tahir Büyükakın başkanın köyünü ziyareti sırasında, kendisinden Türk bayrağı istediğini belirten Nart, "Başkanımız buraya geldi, zaten gelmesini bekliyorduk. Allah razı olsun ondan, üçüncü günü bayrağı dikti buraya. Allah devletimize zeval vermesin. Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu. Ne hastalık var ne gam. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Tek bu bayrak dalgalandı, yetti bana." diye konuştu.

TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Türk bayrağının kendisi için büyük önem taşıdığını anlatan Nart, "Türk bayrağı, devletimizin varlığını temsil eder. Bağımsızlığımızın simgesidir. Bayrak var, ben de varım. Bayrak var, devlet de var. Bayrak olmasa bu devlet de olmaz, biz de olmayız. Bize bu mutluluğu yaşatan Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

DAĞKÖY MUHTARI ÖZMÜŞ DE ÇOK MEMNUN

Dağköy Muhtarı Özcan Özmüş ise "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulunarak, Türk bayrağını mahallede dalgalandırdığı için, Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik."
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Kocaeli'deki kavgada bir kişi kılıçla yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Zeydan Karalar Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaş Türk Bayrağı istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:41:34. #1.14#

title