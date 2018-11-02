Vatandaş Tepki Gösterip Simit Almayınca Fiyatlar Düştü

Samsun'da 1,5 TL olan simidin fiyatı, vatandaşların tepki gösterip almaması üzerine 1 liraya düştü.

Samsun'da Fırıncılar Odası tarafından 6 Eylül'de 90 gram simide yüzde 50 zam yapılarak simidin fiyatı 1,5 TL'ye çıkmıştı. Simide yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisini çekmişti. Simide olan ilginin azalması sonrasında karar alan esnaflar, simidi tekrardan 1 TL olarak satmaya başladı.

"Vatandaş tepki gösterip simit almayınca fiyatları düşürdük"

Vatandaşlardan gelen olumsuz tepkiler üzerine fiyatların düştüğünü ifade eden Dursun Ali Akbulut, "Simide yüzde 50 zam gelmesi vatandaşa ağır geldi. Biz de bu tepkileri dikkate alarak eski fiyatlara geri döndük. 90 gram simidi 1 TL'den satmaya başladık. Hala 1,5 liraya simit satmaya çalışanlar da var. Ama 1,5 liraya simit satmak çok zor. Çünkü her şeye zam geldi. Vatandaşlar zam furyasının altında ezildi. Biz simitçiler de Mecidiye esnafı olarak enflasyonla mücadele kapsamında kendi kazancımızdan feragat ederek simide yüzde 33 oranında bir zam yaptık. Bu toplumun bir ferdiysek biz de simitçiler olarak zor süreçteki ekonomimize böyle destek vermek istedik" dedi.

Simide zam gelince satışların oldukça düştüğünün altını çizen Musa Türk, "Halktan tepki görünce simit fiyatlarını indirdik. Ayrıca enflasyonun da düşmesine katkı olacağını düşünüyoruz. Simit 1,5 lira olunca satışlarımız oldukça azalmıştı. Fiyatları tekrar 1 liraya çekince işlerimiz arttı. Vatandaş da bu durumdan memnun oldu. Bizim gösterdiğimiz duyarlılığı bütün esnafların göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlar simidin gramajını kontrol etsin"

Bazı esnafların enflasyonla mücadele kapsamında indirim yaptığını söyleyen Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, şunları söyledi: "Şu anda 90 gram simidin resmi fiyatı 1,5 TL. Bazı esnaflar enflasyonla mücadele kapsamında 1 liraya simit satıyor. Resmi fiyattan simit satan esnaflar da var. Bazı esnaflar azalan talebi arttırmak için simidi eski fiyatına satıyor da olabilir. Vatandaşlarımız aldığı simidin gramajını takip etmede yükümlüdür. Gramajı düşük simidi tespit ettiklerinde de yetkili mercilere müracaat edebilirler. Ekmeğin kilosu şu anda 5 lira. Bakanlık bu fiyatlara yılbaşına kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Yılbaşına kadar ekmeğe zam verilmeyecek." - SAMSUN