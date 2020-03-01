Vatandaş, teknolojiye 66 milyar lira harcadı

01.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:34

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019'un dördüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,6 büyüyerek 18,9 milyar lira ciroya, 2019 yılı toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüyerek yıllık 66,5 milyar lira satış rakamına ulaştı.