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Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel

Vatandaş sordu, başkan yanıtladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla son yapılan çalışmaları değerlendirdi.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Vatandaş sordu, başkan yanıtladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla son yapılan çalışmaları değerlendirdi. Oktay, aynı anda vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla Korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Oktay, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sürekli halkın içinde olan biri olarak benim için de geçirmesi zor olan bu günlerde sizlerle bu yöntemle iletişim kurmak istedik. Zorlu günlerden geçiyoruz ama umudu yitirmek yok. Elbette bu günleri de hep birlikte atlatacağız. Sadece bir süre sabırlı olmaya ve sakinliğimizi korumaya ihtiyacımız var" dedi.

10 Mart tarihinde korona virüsünün Türkiye'de de görülmesiyle kurum olarak anında harekete geçtiklerini söyleyen Oktay, "Olayın ciddiyetinin farkında olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir an önce yerine getirmek için kolları sıvadık. Öncelikle insanların yoğun olarak bulunduğu ibadethaneler, kamu kurumları, parklar, ATM'ler gibi yerlerde dezenfekte ve temizlik işlemlerine başladık. Yolların yıkanmasına öncelik verdik. İnsanların konuyla ilgili daha iyi bilinçlenmesi için afiş, pankart, web sitesi gibi birçok tanıtıcı materyaller hazırladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirme çalışması yaptık. Ne mutlu ki Marmaris halkı bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. Büyük oranda önlemlere uyuluyor. Ben tüm Marmaris sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Burada teşekkürün en büyüğünü de başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve belediye ekibimize ediyorum" şeklinde konuştu.

Canlı yayında vatandaştan gelen soruları da yanıtlayan Oktay'a en çok soru ilçedeki vaka sayısıyla ilgili geldi. Oktay bu konuyla ilgili şunları söyledi, "Marmaris'te pozitif vaka mevcut. Ama bu korkulan boyutta değil. Korona virüsü nedeniyle çok şükür bir ölüm de yok. Bu hastalıktan tedavi olup taburcu olan vatandaşlarımız da var."

Maske dağıtımı ile ilgili de bilgi veren Mehmet Oktay, "Öncelikle pazar yerlerinde aldığımız karar gereği hiç kimseyi maskesiz almıyoruz. Öncelikle oralarda dağıtım yapıyoruz. Ayrıca maske üretilen kumaştan temin edip bazı derneklerle ortak çalışma neticesinde maske üretip evlere de dağıtımını yapacağız" ifadesini kullandı. Oktay, maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlara gerekli incelemelerin ardından erzak yardımında bulunulduğunu da açıkladı.

Oktay, başka illerden gelen yazlıkçıların da korona virüsü tedbirleri kapsamında kontrol altında olduğunu belirterek, "Onların rahatça dolaştığına yönelik bir algı var. Ama tabi ki böyle bir durum yok. Gerek güvenlik güçlerimiz en çok da muhtarlarımız gereken hassasiyeti göstererek gerekli uyarıyı yapıyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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