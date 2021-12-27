Vatandaş soğuk havayı unutup market fiyatlarından dert yakındı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da son bir haftadır hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi vatandaşlara zor anlar yaşatırken, vatandaşlar soğuk havadan çok market fiyatlarından dert yakındı.

Afyonkarahisar'da İhlas Haber Ajansı muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaşlar, yöneltilen soğuk havanın etkisinden çok market fiyatlarından dert yandılar. Kentte son bir haftadır hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi ve eksi 15 dereceye kadar düşmesinin ardından vatandaşlar son günlerde büyük zorluklar çekiyor. Her yerin adeta buz tuttuğu şehirde, soğuk havalar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ise soğuktan ziyade marketlerdeki fiyatlardan yakındı. 50 TL ile marketten eli boş döndüklerini belirten vatandaşlar, fiyat artışlarına müdahale edilmesini istediler.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta başı itibari ile artacağı belirtildi.