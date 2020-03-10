Vatandaş parkta bulduğu yılanı avucunda sevdi
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Iğdır, Güncel

Vatandaş parkta bulduğu yılanı avucunda sevdi

Iğdır'da bir vatandaş parkta bulduğu yılanı gözetim altına aldığı sırada, başka bir vatandaş avucuna alarak sevmeye başladı.

10.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:32
Vatandaş parkta bulduğu yılanı avucunda sevdi

Iğdır'da bir vatandaş parkta bulduğu yılanı gözetim altına aldığı sırada, başka bir vatandaş avucuna alarak sevmeye başladı.


Iğdır'da esnaflık yapan Yasin Alpay parkta gezerken yaklaşık 1 metre uzunluğunda yavru bir su yılanı gördü. Gördüğü su yılanını kaçmaması ve zarar görmemesi için gözetim altına aldı. Daha sonra durumu DKMP ekiplerine haber verdi. Alpay, ekiplerin gelmesini beklerken yoldan geçen başka bir vatandaş gördüğü yavru su yılanını "korkacak bir durum yok" diyerek eline aldı. Yılanı avucunun içine alarak bir süre oynadıktan sonra tekrar yere bıraktı. Bu durumu gören vatandaşlar tedirgin oldu.


Yılanı eline alan vatandaş, "Ufak olduğu için korkacak bir durum yok. Bunun daha büyüğünü yakalıyordum. Bu zararsız bir su yılanı olduğu için bir şey yapmaz" dedi.


Yavru su yılanını parkta bulduğunu belirten Yasin Alpay ise, "Ekipler ile görüşme sağladık. Birazdan gelip yılanı koruma altına alacaklar. Bizde şuan gelmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Ekipler tarafından koruma altına alınan yavru su yılanı kontrol edildikten sonra doğaya salındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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