Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor
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Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor

Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 artışla 234 bin 963'e yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazar payı da yüzde 69,6'dan yüzde 75,7'ye çıktı.

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,8 artışla 234 bin 963'e yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazar payı da yüzde 69,6'dan yüzde 75,7'ye çıktı.

Günümüzde otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi giderek artıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk altı aylık döneminde, otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Bunda küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Haziran sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 234 bin 963 adetle yüzde 75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 75 bin 362 adetle yüzde 24,3 'e geriledi. Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 65,8 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,6, satışı 141 bin 677 ve manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 30,4 ve satışı da 61 bin 845 seviyesinde kaydedilmişti.

En düşük pay C segmentinde

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 92,3'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 81,3'le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 66,4 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

Haziran ayı satışlarında da otomatik çoğunlukta

Geçen ay toplam 62 bin 348 otomobil satışının 46 bin 287'sini otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Otomatik şanzımanlı otomobil satışı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 68,7'den yüzde 74,2'ye çıktı.

Dönemler itibarıyla otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

OTOMATİK ŞANZIMANOcak-Haziran 2020Ocak-Haziran 2021Değişim (Yüzde)
AdetPay (Yüzde)AdetPay (Yüzde)
A73492,61.66193,2126,3
B27.38450,474.54581,3172,2
C84.00870,7114.55466,436,4
D23.93499,834.132100,042,6
E4.348100,08.188100,088,3
F1.269100,01.883100,048,4
Toplam141.67769,6234.96375,765,8

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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