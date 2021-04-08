Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
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Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı -Afyonkarahisar'da korona virüs sayısı bin 100'lere kadar tırmandı -Hastanede tedavi gören kişi sayısı yaklaşık 100 olarak kayıtlara geçti Korona virüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100'lere ulaştığı Afyonkarahisar'da, artan vaka sayılarına...

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Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı

-Afyonkarahisar'da korona virüs sayısı bin 100'lere kadar tırmandı

-Hastanede tedavi gören kişi sayısı yaklaşık 100 olarak kayıtlara geçti

AFYONKARAHİSAR - Korona virüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100'lere ulaştığı Afyonkarahisar'da, artan vaka sayılarına rağmen kentteki park ve bahçelerdeki doluluk oranları ise vatandaşların adeta tedbirleri kendi inisiyatifleri ile gevşettiklerini gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs Türkiye risk haritasında Afyonkarahisar'daki vaka sayısı yüz binde 153'lere kadar tırmandı. Vaka sayısının ise nüfus oranlamasına göre yaklaşık bin 100 olarak kayıtlara geçtiği kentte hastanede yatan kişi sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Kentte bine yakın korona virüs pozitif ya da temaslı kişinin ise evlerinde karantina da oldukları öğrenildi. Artan vaka sayılarına rağmen kent sokaklarındaki doluluk oranları ile birlikte park ve bahçelerdeki kalabalık ise adeta tedbirlerin vatandaşın kendi inisiyatifi ile gevşetildiğini gözler önüne serdi. Vakaların artmasında ise vatandaşlar yine vatandaşları suçlayarak bir çoğunun maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uymadıklarını belirttiler.

Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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