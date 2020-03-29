'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'
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'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'

'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı' ERCİYES (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, maske kullanımıyla ilgili olarak, Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı.

29.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:50
'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'

'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı'

 

ERCİYES (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, maske kullanımıyla ilgili olarak, Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım dedi.ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, koronavirüs salgınından sonra artan maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgi kirliliği nedeniyle, birçok kişinin maske kullanımında hataya düştüğünü belirten Çetin, özellikle sağlık çalışanlarının kullanması gereken N95 türü maskelerin, dışarıda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Çetin, farklı tipte maskeler olduğunu hatırlatarak, "Cerrahi ve tıbbi maske olarak algıladığımız ve ameliyathanelerde rutin cerrahların giymiş olduğumuz var. Bunun dışında N95 diye tabir ettiğimiz sadece riskli teması olan ya da yoğun virüs ile karşılaşma ihtimali olan sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeler var. Bu, sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeleri vatandaşlarımızın alıp kullandığını ve bunların çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanmasına gerek olmadığı gibi, sağlık çalışanlarını da sıkıntıya sokabilecek biçimde buna tenezzül etmemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.'MASKELER TEK SEFER KULLANILIP ATILMALI'Maske kullanımında yapılan en ciddi hatanın ise, maskelerin su, alkol ya da kolonyayla yıkanarak tekrar tekrar kullanılması olduğuna dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü"Hem Dünya Sağlık Örgütü hem Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin önerilerinde bu maskelerin tekrarlayan kullanımlarında asla yıkanmaması lazım. Bu maskeler yıkandığı zaman filtre edici özellikleri bozuluyor. Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Gözle görülmemiş küçük partikülleri süzmekle görevli olan bu maskeler yıkandıkları takdirde yapısı bozulduğundan dolayı koruyucu özelliğini yitirmektedir. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım. Bakanlık ve sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda maske kullanmaya özen gösterelim. Maskeler kullanıldıktan sonra belirli koşullarda tekrar kullanılabilir ancak biz bunu yalnızca sağlık çalışanları için uyguluyoruz."'MASKELERİN DIŞ YÜZEYİ VİRÜS VE BAKTERİ YUVASI'

Maskelerin hatalı kullanımının, istenenin aksine enfeksiyon riskini artıracağını vurgulayan Çetin, Enfeksiyon için maskeyi kullandığınız zaman havayı filtre ediyor ve filtre etme işlemini yapan dış yüzeyi virüs ve diğer bakteriler açısından kirli hale gelebiliyor. Siz maskeyi çıkartırken özellikle dış yüzeyine ellerseniz o mikroplar elinize geçebilir. O nedenle maskeyi çıkarırken mümkünse dış yüzeyine dokunmadan atmak lazım. Olur da dış yüzeyine dokunursanız mutlaka elinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde maskeyi çıkarırken dış yüzeyi kıyafetlerimize değebiliyor, bu da yine virüs ve bakterilerin kıyafetlerimize bulaşmasına neden oluyor. Bundan dolayı maske kullanırken asla elimizle dış yüzeyine dokunmayacağız. Çıkartırken de dış yüzeyine dokunmadan atmaya özen göstereceğiz diye konuştu.


Kaynak: DHA

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