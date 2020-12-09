Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet
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Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet

09.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:02
Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet

Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu günlerde, artan vaka sayıları ile bağlantılı olarak yeni kısıtlamalar getirildi.

Korona virüs salgını ile mücadele edilen bu günlerde, artan vaka sayıları ile bağlantılı olarak yeni kısıtlamalar getirildi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşanmaması amacıyla Gıda Bankası'ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek erzak paketlerini dağıtıyor. Köprübaşı'nda da Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, Gıda Bankası'ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarıyla birlikte erzak paketlerini teslim etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte Gıda Bankası'ndan faydalan 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hizmet verdiği Gıda Bankalarından faydalanan ve artan vaka sayıları ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, aylık erzak paketlerini vatandaşların evlerinde teslim ediyor. Köprübaşı'nda da sürdürülen çalışma ile Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidilerek hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamı iletildi hem de aylık erzak paketleri teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Gıda Bankası hizmetinin, korona virüs salgını sürecinde de itina ile devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet
Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet
Vatandaş mağduriyet yaşamasın diye eve hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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