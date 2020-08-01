Vatandaş kurbanlık almaya gelirken, besici gitmeye hazırlandı
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Vatandaş kurbanlık almaya gelirken, besici gitmeye hazırlandı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kağıthane'deki kurban pazarındaki kurbanlıklar neredeyse tükendi.

Vatandaş kurbanlık almaya gelirken, besici gitmeye hazırlandı
01.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:14

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kağıthane'deki kurban pazarındaki kurbanlıklar neredeyse tükendi. Fiyatların düşmesini bekleyen bazı vatandaşlar bayramın ikinci gününde kurbanlıklarını almak için pazara gelirken, bazı besiciler memleketlerine dönmek için toplanmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kağıthane'deki kurban pazarında büyükbaş hayvanların büyük kısmı tükenirken, küçükbaş hayvanların tamamı tükendi. Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde fiyatların ucuzlayacağını düşünerek kurban almak için pazara gelen bazı vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını söylediler. Bazı kurban satıcıları ise elde kalan kurbanlıkları geriye götüreceklerini belirterek, memleketlerine dönmek için çadırlarını toplamaya başladı.

Kastamonu'dan gelen Emirhan Yörük, "Kalan kurbanlıkları arabaya yükleyip geriye götüreceğiz. 15 gün önce 45 kurbanlıkla buraya geldim. Şu an elimde 7 tane hayvanım kaldı. Onları da köye götüreceğim" dedi.

Kırşehir'den 250 büyükbaş hayvan ile geldiğini kaydeden Haydar Varış, "Ayın 15'inden beri buradayım. Kırşehir'den 250 büyükbaş hayvan ile geldik. 20 hayvanımız kaldı. Kırşehir'de yerimiz var. Kalan hayvanları çiftliğimize geri götüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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